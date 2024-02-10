أكثر من 2000 مشارك في مسيرة "كات ووك 2024" بمنطقة تبوك

ضمن شراكة استراتيجية بين "نيوم" وإمارة منطقة تبوك، انطلقت اليوم على طريق الملك عبدالله بمدينة تبوك مسيرة المشي "كات ووك 2024"، التي تهدف إلى التوعية بحماية النمر العربي من الانقراض، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك ومشاركة من أبناء وبنات المنطقة والمقيمين فيها.
وشملت المبادرة أركانًا للتوعية بالأنواع المعروفة للقطط البرية، وعددًا من الأنشطة الترفيهية المختلفة والأسر المنتجة.
وسعت نيوم وإمارة منطقة تبوك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي، والتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية.
وقطع المشاركون في "المبادرة"، التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية، إلى جانب الأهالي، مسافة سبعة كيلومترات وسط أجواء حماسية، إيمانًا منهم بالدور التوعوي الذي تلعبه الرياضة في مختلف القضايا الاجتماعية والبيئية.
يُذكر أن مبادرة "كات ووك" مسيرة توعوية، تُقام سنويًّا، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.
وتأتي مسيرة كات ووك 2024 هذا العام بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يومًا عالميًّا للنمر العربي؛ للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها، والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.
وتُعدُّ مؤسسة "كاتموسفير"، التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2021، منظمة غير ربحية، تحمل اسم "كاتموسفير" Catmosphere))؛ بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، إضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة "بانثيرا" التي تعد المنظمة الوحيدة المكرسة حصريًّا للحفاظ على حياة 40 نوعًا من القطط البرية في العالم من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.