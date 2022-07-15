"الفضل" يروي لـ"سبق" تفاصيل العثور على مفقود القصب.. و3 فِرق تطوعية لم تعثر عليه لهذا السبب

وتابع: شاهدت في الموقع آثارًا لقدمَي المفقود -رحمه الله- وقد نكث بهما الأرض، وبجواره عصاه وجواله وحذاؤه، ولكن الأمر المستغرب أن بث الاتصالات كان متوافرًا في الموقع بشكل جيد وقوي، كما أن طريق القصب-الرياض ليس بعيدًا عن الموقع؛ إذ يبعد نحو 2 كلم أو 3، ويستطيع الشخص مشاهدة المركبات التي تسلك الطريق بسهولة، إضافة إلى أن الموقع لا يبعد عن مقر كفيله سوى ٥ كلم تقريبًا.