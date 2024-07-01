"خالد بن إدريس" ينصح بتخصيص حذاء طبي للمشي في المنزل لتجنب آلام القدم والكاحل

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد بن إدريس خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن آلام القدمين قد تتسبب في أورام سرطانية وتصلب الشرايين، وأنه يجب محاكاة المشي على الرمل أو الطين في المنزل من خلال استخدام الحذاء الطبي، وأثناء الخروج يفضل استخدام الأحذية الرياضية في الحياة اليومية، ويفضل الابتعاد عن الحذاء المرن بشكل مُبالغ فيه.