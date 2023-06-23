"جمعية أمراض الروماتيزم" تقدّم نصائح للحجاج.. "لا غنى عن قسط كافٍ من النوم"

ودعت المرضى إلى أخذ العلاج في الأوقات المحددة من الطبيب المعالج، وتخزين الأدوية في أماكن باردة بعيدًا عن أشعة الشمس، وأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم، واستخدام الكريم الواقي من الشمس، واستخدام حذاء رياضي مريح في المشي، والاهتمام بالأكل الصحي، وتناول الماء بشكل مستمرّ لجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، والحرص على سلامة المفاصل واستخدام دعائم ومشدات للركبتين أو الكاحل.