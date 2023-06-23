"جمعية أمراض الروماتيزم" تقدّم نصائح للحجاج.. "لا غنى عن قسط كافٍ من النوم"

قدّمت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم نصائح لقاصدي المشاعر المقدسة من "مرضى الروماتيزم"، الذي يشمل أكثر من 200 مرض، بينها التهابات المفاصل والأمراض المناعية وأمراض الأنسجة الرخوة.
وأوصت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الريس، مرضى الروماتيزم الذين ينوون تأدية الحج، بأخذ التطعيمات الكاملة للإنفلونزا الموسمية، وأخذ كمية كافية من أدويتهم، إضافة إلى الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنات الألم.
ودعت المرضى إلى أخذ العلاج في الأوقات المحددة من الطبيب المعالج، وتخزين الأدوية في أماكن باردة بعيدًا عن أشعة الشمس، وأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم، واستخدام الكريم الواقي من الشمس، واستخدام حذاء رياضي مريح في المشي، والاهتمام بالأكل الصحي، وتناول الماء بشكل مستمرّ لجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، والحرص على سلامة المفاصل واستخدام دعائم ومشدات للركبتين أو الكاحل.
وفيما يخصّ مرضى التهابات الروماتويد المفصلي، ومرضى خشونة المفاصل المؤثر على مفصل الركبة أو الحوض؛ أوصت الدكتورة "الريس" بتجنب إرهاق المفاصل بالمشي الطويل وطلوع الدرج، ويفضل التنقل على كرسي متحرك، وأخذ تقرير طبي شامل بالحالة والأدوية ونتائج الأشعة والتحاليل، واستخدام كريم الحماية من الشمس.
وأشارت إلى أنه عند ظهور انتفاخ أو تورم أو احمرار نتيجة تمزق أو التواء في الركبة أو الكاحل؛ يُوصى باستخدام الكمادات الباردة أو الثلج في أول ثلاثة أيام من الإصابة، واستخدام المشدات الضاغطة لضبط المفصل، مع أخذ العلاج الدوائي المناسب، ووضع كريم مضاد للالتهاب.
وأكدت على المرضى أهمية ارتداء الجوارب الطبية الضاغطة أثناء المشي الطويل، أو التنقل بالحافلات؛ لمنع حدوث جلطات أو خثرات الساقين، وتناول كميات كافية من الماء بشكل يعوض الفاقد منه، بالنسبة لمرضى النقرس ننصح بالتقليل من تناول البروتينات.
وقالت الدكتورة الريس: أما مرضى الانزلاقات الغضروفية، فينصح باستخدام مشد لأسفل الظهر.