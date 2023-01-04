بالفيديو.. "العصيمي" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي جيد للتفكير.. وميادين المدن جعلتنا نحبه أكثر

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج وهو يمشي مع "نواف العصيمي"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، كما نصح متابعيه بالتأمل أثناء المشي؛ لأنه فترة جيدة للتفكير، كما أن الميادين الجديدة في المدن جعلتنا نحب المشي أكثر.