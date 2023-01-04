بالفيديو.. "العصيمي" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي جيد للتفكير.. وميادين المدن جعلتنا نحبه أكثر
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج وهو يمشي مع "نواف العصيمي"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، كما نصح متابعيه بالتأمل أثناء المشي؛ لأنه فترة جيدة للتفكير، كما أن الميادين الجديدة في المدن جعلتنا نحب المشي أكثر.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "أغوات الحرمين" للدكتورة "سحر دعدع"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا لمعالي الدكتور "فهد السماري"، الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، يحكي قصة الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج تحذير أ.د. "عبدالعزيز العثمان" من الانعزال أو النوم أثناء الغضب والتوتر؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى جلطات أو انفجار شرايين. كما ذكر عامل المعرفة بعض تجارب الكاتبة "لويز هاي" للأضرار الصحية الناتجة من كتم الأحزان.
وفي سياق فقرة سيرة وتر بيَّن الدكتور فهد العرابي الحارثي قصة أغنيتَين لصوت الأرض الفنان الراحل "طلال مداح" -رحمه الله-.