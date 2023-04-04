للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.. "الصحة" تطلق حملة توعوية عن ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت أن المصابين في هذا المرض لا يدركون هذه المشكلة؛ حيث لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض تحذيرية، داعية إلى أهمية المحافظة على وزن صحي، والحصول على ساعات كافية من النوم، والابتعاد عن التدخين، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك للحدّ من الأعراض والمشاكل الصحية لارتفاع ضغط الدم.