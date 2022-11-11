بعد ساعات من نشر "سبق".. إصلاح الإشارة الضوئية التي أربكت حركة السير بمحايل عسير

ويؤكد عدد من مرتادي طريق المخرج الغربي لمحافظة محايل عسير، وتحديدًا طريق بحر أبو سكينة "المعارض"، تعطُّل الإشارة التي تجمع بين الضوأَين "الأحمر والأخضر" في آن واحد مُسببة حالة من الربكة لهم مع كل مرة يعبرون فيها الطريق.. وقالوا: إن الأمر يعود إلى المجازفة بالعبور أحيانًا، و"أنت وحظك" إما أن يكتب لك السلامة، وإما أن يصيدك ساهر؛ وتتكبد غرامة مالية فادحة، فضلاً عما قد تتعرض له من حوادث، -لا قدر الله-.