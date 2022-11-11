بعد ساعات من نشر "سبق".. إصلاح الإشارة الضوئية التي أربكت حركة السير بمحايل عسير

باشر مختصون العمل على إصلاح الإشارة المرورية التي تجمع بين الضوأَيْن الأحمر والأخضر، التي تسببت في إرباك الحركة المرورية منذ أشهر.
ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من نشر "سبق" مساء أمس المشكلة بعنوان "سكان محايل عسير يناشدون إصلاح إشارة تربك حركة السير منذ أشهر". وجاء في الخبر ما نصه: قد لا تجد ذلك المشهد إلا في محايل عسير، فما بين الضوأَيْن الأحمر والأخضر لإحدى الإشارات المرورية التي مضى عليها أشهر دون إصلاحها يعيش السكان والمسافرون حالة من الخوف والرهبة؛ إذ لا يستطيع أحد معرفة الحالة الصحيحة للإشارة: هل هي التوقُّف أم السير؟ إلا بفلاش "ساهر" ورسالة جوال بمخالفة قطع إشارة!
ويؤكد عدد من مرتادي طريق المخرج الغربي لمحافظة محايل عسير، وتحديدًا طريق بحر أبو سكينة "المعارض"، تعطُّل الإشارة التي تجمع بين الضوأَين "الأحمر والأخضر" في آن واحد مُسببة حالة من الربكة لهم مع كل مرة يعبرون فيها الطريق.. وقالوا: إن الأمر يعود إلى المجازفة بالعبور أحيانًا، و"أنت وحظك" إما أن يكتب لك السلامة، وإما أن يصيدك ساهر؛ وتتكبد غرامة مالية فادحة، فضلاً عما قد تتعرض له من حوادث، -لا قدر الله-.
ويعيش مرتادو الطريق حالة من القلق والرهبة منذ أشهر بين الخوف من التوقف المفاجئ وقد ينجم عنه من ارتطام مركبة بك من الخلف، وخشية مخالفة قطع الإشارة.
وطالب الجميع بتدخُّل المدير العام للمرور في السعودية؛ لمعالجة وحل الوضع الذي يعيشه السكان والمسافرون مع هذه الإشارة الغريبة التي تكاد تكون الأولى من نوعها.