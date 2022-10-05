بالفيديو.. "البرجس" لـ"يا هلا بالعرفج": أنصح الباحثين عن عمل بقراءة الرؤية.. وهناك رواتب عالية للمتميزين

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج، مع المستشار "برجس حمود البرجس"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، كما وجَّه نصيحة للباحثين عن عمل بقراءة ملخص الرؤية، وأوضح وجود رواتب عالية للمتميزين، وأن السيرة الذاتية يجب أن تعكس الحقيقة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (ياسر الرميان) وهو يتحدث عن شغفه بلعبة "الجولف"، كما ذكر عامل المعرفة نبذة عن تاريخ رياضة الجولف في السعودية التي بدأت 1940م.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للمذيع "وائل رفيق"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الشاعر "أحمد عبدالحق" قصة أغنية "عمري ما فكرت فيك"، التي غناها الفنان "عبدالله المجيد عبدالله".