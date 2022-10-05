بالفيديو.. "البرجس" لـ"يا هلا بالعرفج": أنصح الباحثين عن عمل بقراءة الرؤية.. وهناك رواتب عالية للمتميزين

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج، مع المستشار "برجس حمود البرجس"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، كما وجَّه نصيحة للباحثين عن عمل بقراءة ملخص الرؤية، وأوضح وجود رواتب عالية للمتميزين، وأن السيرة الذاتية يجب أن تعكس الحقيقة.