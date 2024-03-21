بعد إثبات "البلدية" لملكية الموقع.. مستثمر "مهرجان صيف أرض الضباب" بتنومة يعاود العمل

استئجار الموقع من قِبل البلدية، وبدأ العمل في تجهيزه بعد استصدار الموافقة من قِبل الهيئة العامة للترفيه، إلا أنهم فوجئوا بفرقة من الزراعة تطلب منهم التوقف والمراجعة، وتم ذلك بالفعل، مفيدة بأن تسلم الأرض يكون من قبلها بعد طرحها للمنافسة وليس من قِبل البلدية.