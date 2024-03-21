بعد إثبات "البلدية" لملكية الموقع.. مستثمر "مهرجان صيف أرض الضباب" بتنومة يعاود العمل

عاود مستثمر "مهرجان صيف أرض الضباب" بتنومة، العمل بعد إثبات البلدية لملكية الموقع، وفق مصدر مسؤول، وذلك إثر الخلاف الذي دب بين "البلدية" و"الزراعة" على ملكية الموقع وتسببه في إيقاف المستثمر، حيث أبان المصدر أن تنزيل إحداثيات الموقع حسم الأمر.
يأتي هذا بعد نشر "سبق" لموضوع بعنوان "خلاف على ملكية الموقع يوقف العمل بمهرجان صيف أرض الضباب بتنومة" والذي أشار إلى اندلاع خلاف بين وزارتي "البلدية" و"الزراعة" على ملكية موقع تم بدء العمل فيه لإنشاء مهرجان صيف أرض الضباب بتنومة.
حيث قال أحد المسؤولين بالمؤسسة المستثمرة لموقع حديقة الأمير نايف بالمحافظة إنه بعد تسلمهم الموقع من البلدية وبدء العمل أوقف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنومة العاملين عن العمل بالموقع.وأضاف أنه تم
استئجار الموقع من قِبل البلدية، وبدأ العمل في تجهيزه بعد استصدار الموافقة من قِبل الهيئة العامة للترفيه، إلا أنهم فوجئوا بفرقة من الزراعة تطلب منهم التوقف والمراجعة، وتم ذلك بالفعل، مفيدة بأن تسلم الأرض يكون من قبلها بعد طرحها للمنافسة وليس من قِبل البلدية.
وعقب ذلك حضر مسؤول من "الزراعة" وعدد من موظفيها والذين طردوا العمال والمهندسين والحراس التابعين للمؤسسة المستثمرة، وطوقوا الموقع بسياراتها وحراسها.
ومن ناحية أخرى، أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير لـ"سبق" حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المواقع المخصصة لها، ومن ذلك طرح بعض المواقع كفرص استثمارية نوعية؛ للإسهام في تعزيز السياحة الداخلية بالمملكة سواءً عن طريق طرح الفرص الاستثمارية المؤقتة بالمتنزهات الوطنية بعسير، كما حدث بموسم الصيف الماضي بمتنزه الأمير سلطان بالفرعاء أو طرح الفرص الاستثمارية الدائمة.
وبخصوص ما تمت الإشارة إليه عن العمل لاستثمار حديقة الأمير نايف بمحافظة تنومة، والتي تقع ضمن موقع الشرف المخصص بقرار وزاري لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتطلب تفعيل التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر وفقًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والعمل بحسب الأنظمة والتعليمات الخاصة بعقارات الدولة.
وكانت "سبق" وقفت عصر أمس على الموقع ميدانيًا ورصدت سير العمل.