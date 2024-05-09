بعد إنقاذه طالبًا.. مدير "هلال تبوك" يوجّه بتكريم "المعلم البلوي"

وجّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف ميّاح العنزي، جزيل الشكر والتقدير للمعلم عايد البلوي، مقدمًا دعوة له لزيارة فرع الهيئة بالمنطقة يوم الأحد لتكريمه وتلقي الشكر له والاحتفاء به لعمله البطولي في إنقاذ حياة أحد الطلاب إثر تعرضه إلى اختناق.
وكان البلوي، المعلم في ابتدائية الرازي بتبوك، أنقذ اليوم طالبًا من حالة اختناق بالمدرسة، وأظهر مقطع فيديو - نشرته "سبق" - أن حالة الإنقاذ لم تستغرق سوى دقائق؛ حيث فتح مجرى التنفس من "قطعة خبز" كان يأكلها الطالب.
ويعمل المعلم عايد البلوي في المدرسة معلم تربية بدنية وإرشاد صحي ومدربًا لذوي الاحتياجات الخاصة.