بعد إنقاذه طالبًا.. مدير "هلال تبوك" يوجّه بتكريم "المعلم البلوي"

وجّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف ميّاح العنزي، جزيل الشكر والتقدير للمعلم عايد البلوي، مقدمًا دعوة له لزيارة فرع الهيئة بالمنطقة يوم الأحد لتكريمه وتلقي الشكر له والاحتفاء به لعمله البطولي في إنقاذ حياة أحد الطلاب إثر تعرضه إلى اختناق.