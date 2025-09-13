الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظم مبادرة "تحرك معنا" بعرعر

نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم، مبادرة "تحرك معنا" في متنزه النخيل بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية في المنطقة.