الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظم مبادرة "تحرك معنا" بعرعر

نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم، مبادرة "تحرك معنا" في متنزه النخيل بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية في المنطقة.
وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من مختلف أفراد المجتمع والفئات العمرية، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات التي تشجع على ممارسة رياضة المشي والجري وتعزز نمط الحياة الصحي.
وتخللت المبادرة أنشطة رياضية متنوعة وأركان صحية لقياس العلامات الحيوية وتقديم الاستشارات الطبية، في إطار البرامج التي تهدف إلى رفع نسبة الممارسين للنشاط البدني.
وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن برنامج "تحرك معنا" يُعد وجهة رياضية واجتماعية تجمع بين الحماس الرياضي والتفاعل الأسري، بما يرسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة ممتع وصحي يسهم في رفع جودة الحياة.