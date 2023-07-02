دون حمية قاسية.. خبيرة بريطانية: 4 طرق للتخلص من الدهون

قدّمت خبيرة تغذية بريطانية شهيرة، أربع طرق رئيسية لفقدان الوزن والتخلص من بعض الدهون خلال موسم الصيف، دون اتباع حمية أو نظام غذائي مقيد وقاسٍ.
ويقول تقرير على موقع "dailyrecord" البريطاني: إن النظام الغذائي القاسي يشكل عبئًا إضافيًّا على الأشخاص الراغبين في خسارة الدهون، ويزيد من الضغط العصبي؛ لعدم القدرة على الالتزام به لفترة زمنية طويلة.
وينقل "العربية. نت" عن التقرير، أن الطبيبة وخبيرة التغذية سارة كايات قدّمت أربع نصائح يمكن الالتزام بها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وتحسين قياسات الجسم، وهي:
أوضحت "كايات" أن تعلم كيفية تناول الطعام بشكل منتظم وبطريقة صحيحة عبر المضغ الجيد وتذوق أصناف الطعام والاستمتاع بها بعيدًا عن شاشة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف؛ يساعد على الاستمتاع بالوجبات الغذائية والشعور بالشبع وعدم الإفراط.
كذلك قالت إنه يمكن للشخص أن يأكل أكثر؛ بشرط أن يتناول المزيد من الأطعمة الصحية، والأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والعناصر المغذية والموجودة في الكثير من الأطعمة النباتية.
وأشارت إلى أن تقييد كميات الطعام أو عدد السعرات الحرارية عند اتباع نظام غذائي؛ يمكن أن يثبط العزيمة.
وفيما يتعلق بتناول الوجبات الخفيفة؛ بيّنت أن ذلك احتياج طبيعي للإنسان ولا يضر بالصحة في البداية، ولكن ما يتم تناوله من وجبات خفيفة ربما يصل في نهاية المطاف إلى الإضرار بالصحة وزيادة الوزن.
وتُحَذّر "كايات" من الوجبات الخفيفة السيئة من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأملاح؛ ناصحة بتناول وجبة خفيفة مثالية مثل المكسرات، فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين، وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.
كذلك أظهرت بعض الدراسات، أن تناول أربع إلى خمس وجبات صغيرة في اليوم؛ يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؛ لكن الدكتورة "كايات" أوضحت أن الأمر يرتبط بالتفضيلات والاحتياجات الفردية لكل شخص.
ويتطلب اتباع نظام غذائي قاسٍ أن يتم تقليل كمية السعرات الحرارية بشكل كبير، وأحيانًا عن طريق الاستغناء عن مجموعات غذائية كاملة أو مجرد تناول عنصر غذائي واحد.
وأوضحت أن هذا النمط من النظام الغذائي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع في بعض الأحيان، ويمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي؛ وبالتالي يصيب بعواقب سلبية على طريقة تخزين الجسم للدهون.
ورجّحت أن يحرص الشخص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى جانب الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، للحصول على التوازن الصحيح للجسم.