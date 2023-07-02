دون حمية قاسية.. خبيرة بريطانية: 4 طرق للتخلص من الدهون

ويقول تقرير على موقع "dailyrecord" البريطاني: إن النظام الغذائي القاسي يشكل عبئًا إضافيًّا على الأشخاص الراغبين في خسارة الدهون، ويزيد من الضغط العصبي؛ لعدم القدرة على الالتزام به لفترة زمنية طويلة.