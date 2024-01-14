مراتب بأجهزة استشعار وبطانيات متغيرة الحرارة.. "بيزنس النوم" تجارة مربحة تزدهر في أمريكا

وتنصح الأخصائية بـ"طريقة رخيصة" لتحسين النوم، شارحة: "احتفظ بدفتر أو وملف على هاتفك لتسجل عليه ما يشبه المذكرات، التي تتضمن عدد المرات التي تستيقظ فيها ليلًا، وما إذا كانت هناك أي عوامل تتعرض لها تؤدي إلى نوم أفضل أو أسوأ".