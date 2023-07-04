الجيش المصري يحيل الضابط "داهس الأسرة" إلى المحكمة العسكرية للجنايات

وقال "عبد الحافظ" عبر "فيسبوك": "إنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة؛ تم تحرير المحضر رقم "22/ 23" بتاريخ 1/ 7/ 2023 جنح عسكرية، قسم شرطة التجمع الأول، عن الواقعة".