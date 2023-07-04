الجيش المصري يحيل الضابط "داهس الأسرة" إلى المحكمة العسكرية للجنايات

أكّد المتحدثُ العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم "الثلاثاء"؛ حبسَ المتهم بقتل امرأة وإصابة زوجها وأبنائهما الثلاثة، في منطقة تجمعات سكنية في القاهرة الجديدة.
وقال "عبد الحافظ" عبر "فيسبوك": "إنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة؛ تم تحرير المحضر رقم "22/ 23" بتاريخ 1/ 7/ 2023 جنح عسكرية، قسم شرطة التجمع الأول، عن الواقعة".
وبيّن أن النيابة العسكرية تحقّق حاليًّا في القضية التي قيّدت جنايات عسكرية، وأسندت للمتّهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتقرّر حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وتجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.