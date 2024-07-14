بعد ضبطه وبحوزته 49 ألف دينار.. الكويت تتحفظ على وافد عربي بتهمة "غسل الأموال"

تحفّظت جهات التحقيق في الكويت على الوافد العربي الذي تم ضبطه في منطقة حولي بمبلغ كبير من المال يُقَدر بنحو 49 ألف دينار؛ تمهيدًا لإحالته إلى نيابة الأموال العامة بتهمة غسل الأموال وتحصيلها بطرق غير مشروعة؛ نتيجة نشاطه في تحويلات مالية خارج السوق الرسمي، أو ما يُعرف بـ"السوق السوداء".