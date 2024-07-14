بعد ضبطه وبحوزته 49 ألف دينار.. الكويت تتحفظ على وافد عربي بتهمة "غسل الأموال"

تحفّظت جهات التحقيق في الكويت على الوافد العربي الذي تم ضبطه في منطقة حولي بمبلغ كبير من المال يُقَدر بنحو 49 ألف دينار؛ تمهيدًا لإحالته إلى نيابة الأموال العامة بتهمة غسل الأموال وتحصيلها بطرق غير مشروعة؛ نتيجة نشاطه في تحويلات مالية خارج السوق الرسمي، أو ما يُعرف بـ"السوق السوداء".
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد دلّت المعلومات على أن المتهم في العقد الرابع من العمر، ويعمل في شركة مقاولات.
من جهتها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أنه "في إطار جهود قطاع الأمن العام لضبط المطلوبين والخارجين على القانون، تمكنت مديرية أمن محافظة (حولي) من ضبط مقيم من جنسية عربية أثناء خروجه من إحدى البنايات في حالة ارتباك، محاولًا إخفاء مبلغ مالي كبير مجهول المصدر".
وأضافت: "عندما تم طلب إثباته حاول الهروب، فتمت السيطرة عليه وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".