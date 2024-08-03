هل أنت "بومة" أم "حمامة"؟.. اكتشف "علاقة وقت نومك ونمطه بقدراتك المعرفية"

ونظرت الدراسة في بيانات أكثر من نصف مليون شخص تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والمشاركون في التجربة الذين صوّروا أنفسهم على أنهم من النوع الزمني الليلي، أو "البوم" الليلي، كان أداؤهم أفضل في الاختبارات المعرفية من الذين وصفوا أنفسهم بأنهم يستيقظون مبكراً، كما كان أداء النوع الزمني المتوسط، أو "الحمامة"، أفضل في أداء مهام التفكير من النوع الصباحي.