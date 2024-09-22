تُعزِّز صحة القلب والدماغ.. دراسة حديثة تكشف علاقة مفاجئة بين القهوة وبناء العضلات

ولا تتوقف فوائد تناول القهوة عند العضلات؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن القهوة يمكن أن تحمي أيضًا من مرض السكري من النوع 2. يقول جاستن ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة إنجليا روسكين: "يبدو أن القهوة مفيدة حقًّا لكل أجهزة الجسم"، بشرط ألا يختار المرء العبوات الكبيرة للغاية والمليئة بالسكر. بدء اليوم بجرعة من الكافيين يعزز التركيز واليقظة على المدى القصير، ولكنه مرتبط أيضًا بتحسن الصحة الإدراكية مع التقدم في السن، بما يشمل تحسين الذاكرة والانتباه، على الرغم من أن جميع الدراسات لم تجد هذا التأثير.