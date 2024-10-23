رغم الإغراء.. احذر هذه العادة عند الاستيقاظ في منتصف الليل

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تتعدد الأسباب التي قد تجعلك تستيقظ من نومك ليلاً، مثل القلق أو الضوضاء، وبهذا الصدد، تقول فيونا بارويك، مديرة برنامج النوم والصحة اليومية في جامعة ستانفورد، إنه ينبغي عدم استخدام هاتفك عند الاستيقاظ ليلاً، على الرغم من الإغراء الذي قد يرافق ذلك.