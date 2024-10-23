رغم الإغراء.. احذر هذه العادة عند الاستيقاظ في منتصف الليل

توصي خبيرة في النوم بضرورة تجنب عادة سيئة يمارسها البعض عند الاستيقاظ في منتصف الليل، خصوصًا إذا كانوا من الأشخاص الذين يعانون بسبب الأرق.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تتعدد الأسباب التي قد تجعلك تستيقظ من نومك ليلاً، مثل القلق أو الضوضاء، وبهذا الصدد، تقول فيونا بارويك، مديرة برنامج النوم والصحة اليومية في جامعة ستانفورد، إنه ينبغي عدم استخدام هاتفك عند الاستيقاظ ليلاً، على الرغم من الإغراء الذي قد يرافق ذلك.
وأشارت الخبيرة في حديثها لمجلة " Self " إلى أن التركيز على العودة إلى النوم يمكن أن يجعل الأمر أسوأ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من القلق. لذا، من الأفضل "قبول الوضع" والبحث عن نشاط بديل يشتت انتباهك.
وأوصت بأن تقوم بشيء ممتع، مثل القراءة أو الحياكة أو تدوين الملاحظات، مشددة على أهمية تجنب الأنشطة التي تعتمد على الشاشات، مثل العمل أو مشاهدة الأفلام. ويكمن الهدف في تشتيت الانتباه، وليس إرهاق نفسك أو التعرض إلى الضوء الأزرق الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على نومك.
كما شددت فيونا على أهمية البقاء هادئًا والسماح لجسمك باستعادة "دافع النوم" لديك، ما يساعدك على العودة إلى النوم. واعتبرت أن التركيز على نشاط هادئ وممتع هو طريقة أفضل لتمضية الوقت بدلاً من مراقبة الساعة.
لذا، تجنب التحقق من هاتفك، لأن ذلك قد يزيد من قلقك ويسبب لك مزيدًا من الأرق.