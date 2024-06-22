هل تريد العيش 100 عام وأكثر؟.. هذا الطعام فعّال ويحمل في طياته تحذيراً!

ويضيف هذا دليلاً إلى أدلة أخرى، بما في ذلك ورقة بحثية أسترالية لعام 2022 حول استهلاك اللحوم ومتوسط العمر المتوقع حسب البلد، والتي وجدت أن متوسط العمر المتوقع أعلى في الدول التي تستهلك، في المتوسط، الكثير من اللحوم.