دراسة صادمة: النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بأمريكا بعد التدخين

"ارتباط أقوى مما توقعت"

وقال أندرو ماكهيل، الأستاذ المشارك بجامعة أوريغون وقائد فريق البحث، في بيان صحافي: "لم أكن أتوقع أن يكون الارتباط بهذه القوة مع متوسط العمر المتوقع"، مضيفًا: "لطالما اعتقدنا أن النوم مهم، لكن هذا البحث يؤكد ذلك: ينبغي للناس أن يسعوا إلى 7–9 ساعات نوم يوميًا"، مؤكدًا أن "الحصول على نوم جيد لا يحسن شعورك فحسب، بل يؤثر في مدة حياتك".