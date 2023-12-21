إذا وجدت نفسك "عالقاً" في المطار ليلاً.. 5 طرق سهلة للحصول على قسط من النوم

ونبه إلى أنه كان ينجح في ذلك بسبب حرصه على العثور على مكان بعيد عن طريق الركاب وعمال المطار، لافتاً إلى أنه ورغم اختلاف قواعد المطارات بشأن مكان وكيفية النوم، فإنه ومن خلال خبرته، تمكن من استخدام أرجوحته طالما أنه لا يسبب إزعاجا لأي أحد.