بينها المشروبان الشهيران.. خبير روسي: هذه أفضل 5 أغذية لتنشيط الذاكرة

وتحتوي الخضراوات الورقية على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المقاومة للأمراض، كما أنها أحد المسببات الهامة لفقدان الوزن؛ لأنها تعطي الشعور بالشبع وتساعدك على التحكم في الجوع، كما يمكن للألياف خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وتساعد على تخفيف تقلبات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم بعد الوجبات، وهذا يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.