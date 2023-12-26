كشف أفضل وضع صحي.. أخصائي: هذه أخطر وضعيات الرأس أثناء النوم

ويقول الاخصائي: "قد يستخدم الشخص وسادة "غير مستقرة"، وبعد أن ينام ينحني رأسه إلى الوراء. يبدأ في هذه الوضعية يشخر، ويضطرب تنفسه من خلال الأنف والحنجرة. ولا يمكن أثناء النوم بهذه الوضعية عملياً استعادة عمل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية. بالطبع يستمر القلب في العمل بإيقاع طبيعي، على الرغم من أنه في أثناء النوم يجب أن ينخفض من 70 - 78 إلى 50 - 60 نبضة في الدقيقة. وهذا يعني أنه يعمل كما في حالة اليقظة، أو حتى أكثر نشاطا".