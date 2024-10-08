عقار جديد يحاكي فوائد الجري لمسافة 10 كم دون حركة عضلية.. اعرف القصة

أعلن فريق من الباحثين في الدنمارك عن تطوير عقار مبتكر يحاكي تأثير التمارين الرياضية دون الحاجة لممارسة أي نشاط بدني.
وبحسب المعلومات التي نشرها موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "الديلي ميل فإن الدواء، الذي يحمل اسم "LaKe"، يعمل على طرد السموم من الخلايا وتقوية القلب، ويحقق الفوائد الصحية ذاتها التي يحصل عليها الجسم عند الجري لمسافة 10 كيلومترات بسرعات عالية.
ووفقًا للدكتور توماس بولسن، الكيميائي في جامعة آرهوس الذي قاد الدراسة، يمكن أن يكون هذا الدواء حلاً للأشخاص الذين يعانون من ضعف القلب أو مشاكل جسدية أخرى، ويُدخل الجزيء الجسم في حالة استقلابية مشابهة لما يحدث بعد التمارين الشاقة أو الصيام، وعليه يرتفع مستوى اللاكتات والكيتونات في الدم، ما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.
وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "الكيمياء الزراعية والغذائية"، نجاح العقار في التجارب على الفئران، والآن يتجه الباحثون نحو بدء التجارب البشرية.