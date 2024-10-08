عقار جديد يحاكي فوائد الجري لمسافة 10 كم دون حركة عضلية.. اعرف القصة

ووفقًا للدكتور توماس بولسن، الكيميائي في جامعة آرهوس الذي قاد الدراسة، يمكن أن يكون هذا الدواء حلاً للأشخاص الذين يعانون من ضعف القلب أو مشاكل جسدية أخرى، ويُدخل الجزيء الجسم في حالة استقلابية مشابهة لما يحدث بعد التمارين الشاقة أو الصيام، وعليه يرتفع مستوى اللاكتات والكيتونات في الدم، ما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.