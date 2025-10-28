دراسة: مشاهدة الأعمال الفنية الأصلية في المعارض تخفف التوتر

الأعمال الفنية غالبًا ما تحمل طابعًا خاصًا وعمقًا لا يدركه سوى المتأمل، فالفنانون يضيفون أبعادًا متعددة لأعمالهم تتجاوز المظهر السطحي، وتتطلب تفاعلًا وتفسيرًا من المشاهد ليتمكن من الإبحار في أفكار وخيال الفنان، واليوم توصلت دراسة إلى أن مشاهدة الأعمال الفنية الأصلية في المعارض يمكن أن تساعد على تخفيف التوتر، إذ تعطي تأثيرًا إيجابيًا على جهاز المناعة والجهاز العصبي والشبكة الغدية المسؤولة عن إفراز الهرمونات وفق ما نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).