في تقرير صادم.. العالم يغلي قلقًا وتوترًا منذ عقد من الزمن

وأوضح التقرير الصادر اليوم الاثنين، تحت عنوان "حالة الصحة العاطفية في العالم 2025"، من إعداد معهد "غالوب"، أن قرابة 4 من كل 10 بالغين حول العالم (من سن 15 عامًا فما فوق) قالوا إنهم شعروا بدرجات مرتفعة من القلق أو التوتر في اليوم السابق للاستطلاع.