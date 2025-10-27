علماء يحددون اضطرابًا دماغيًا جديدًا يُسرّع الشيخوخة العصبية ويُظهر القلق المبكر

وأوضح الدكتور تسويوشي مياكاوا، المشرف على الدراسة، أن الأبحاث السابقة ركزت غالبًا على "عدم النضج العصبي" كسبب في الاضطرابات النفسية، بينما كشفت هذه الدراسة النقيض، حيث يُمكن أن يكون النضج المفرط — بما يشبه الشيخوخة المبكرة للدماغ — عاملًا مشتركًا خلف عدد من الأمراض النفسية.