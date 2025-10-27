علماء يحددون اضطرابًا دماغيًا جديدًا يُسرّع الشيخوخة العصبية ويُظهر القلق المبكر

أعلن فريق بحثي من جامعة فوجيتا للعلوم الصحية ومعهد طوكيو للعلوم الطبية عن اكتشاف اضطراب عصبي جديد أطلق عليه اسم "النضج المفرط للحُصين"، يتمثل في تقدم غير طبيعي في نضج خلايا الدماغ وظهور مبكر لعلامات الشيخوخة العصبية، ما يربطه الباحثون مباشرة بارتفاع مستويات القلق واضطرابات المشاعر.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Neuropsychopharmacology"، حيث أوضحت أن النضج المتسارع في منطقة الحُصين، المسؤولة عن تنظيم الذاكرة والانفعالات، يؤدي إلى تغيرات في أنماط السلوك، خاصة لدى الفئران التي تعرضت لضغط نفسي مزمن نتيجة ارتفاع هرمون الكورتيكوستيرون، ما أدى إلى زيادة القلق وتسارع علامات التدهور العصبي.
وأوضح الدكتور تسويوشي مياكاوا، المشرف على الدراسة، أن الأبحاث السابقة ركزت غالبًا على "عدم النضج العصبي" كسبب في الاضطرابات النفسية، بينما كشفت هذه الدراسة النقيض، حيث يُمكن أن يكون النضج المفرط — بما يشبه الشيخوخة المبكرة للدماغ — عاملًا مشتركًا خلف عدد من الأمراض النفسية.
وبيّنت التحليلات الجينية أن هذه الحالة ترتبط بتنشيط مفرط لجينات مسؤولة عن التواصل بين الخلايا العصبية، من أبرزها Camk2a وGrin2b، وهي جينات معروفة بدورها في التعلم والذاكرة.
وفي مقارنة مع بيانات أدمغة بشرية بعد الوفاة لأشخاص مصابين بالاكتئاب أو الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وجد الباحثون تشابهًا جزئيًا في أنماط التعبير الجيني، ما يعزز فرضية أن "الشيخوخة العصبية المتسارعة" قد تكون سمة مشتركة لعدة اضطرابات نفسية.
وقال الدكتور هيديو هاغيهارا، المؤلف الرئيس للدراسة، إن النضج المفرط للحُصين قد يمثل "بصمة جزيئية" مشتركة في الأمراض النفسية المختلفة، ويُعد مدخلًا جديدًا لتطوير مؤشرات حيوية وأهداف علاجية واعدة.
ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في فتح آفاق جديدة لإبطاء أو عكس مسار الشيخوخة العصبية، ليس فقط ضمن الطب النفسي، بل أيضًا في مجالات أوسع تتعلق بأبحاث مكافحة الشيخوخة.