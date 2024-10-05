بعد حادثة فريق "لاكروس" الأمريكي.. هذا ما يحدث للجسم مع التمارين الرياضية الشديدة للغاية

وذكر تقرير نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن التمارين المكثّفة للغاية يمكن أن تؤدي إلى "تحلل العضلات"، وهي حالة تحدث عندما ينهار نسيج العضلات، وقد تؤدي إلى تلف الكلى وحتى الموت.