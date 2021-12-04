عثر يوم أمس الجمعة، أحد المواطنين على الشاب "معاذ السناني" 25 عاماً وهو بصحة جيدة، بعد أن فقد يوم ظهر الاثنين الماضي في ظروف غامضة ، بعد أن كان قادماً من المدينة المنورة مع والده للعلاج بأحد المستشفيات بجدة واختفى عن الأنظار. وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده المواطن عبدالعزيز الصعب، بأحد الشوارع في الحي الذي اختفى فيه وهو حي النعيم بجدة، بعد أن شاهد صورته في مواقع التواصل الاجتماعي. وقدم شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه، وثمن دور " سبق " في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.

مواطن يعثر على "مفقود حي النعيم بجدة" بصحة جيدة سعود الدعجاني سبق 2021-12-04 عثر يوم أمس الجمعة، أحد المواطنين على الشاب "معاذ السناني" 25 عاماً وهو بصحة جيدة، بعد أن فقد يوم ظهر الاثنين الماضي في ظروف غامضة، بعد أن كان قادماً من المدينة المنورة مع والده للعلاج بأحد المستشفيات بجدة واختفى عن الأنظار.



وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده المواطن عبدالعزيز الصعب، بأحد الشوارع في الحي الذي اختفى فيه وهو حي النعيم بجدة، بعد أن شاهد صورته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقدم شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه، وثمن دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 12:07 AM

مواطن يعثر على "مفقود حي النعيم بجدة" بصحة جيدة بعد أن فقد الاثنين الماضي





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عثر يوم أمس الجمعة، أحد المواطنين على الشاب "معاذ السناني" 25 عاماً وهو بصحة جيدة، بعد أن فقد يوم ظهر الاثنين الماضي في ظروف غامضة، بعد أن كان قادماً من المدينة المنورة مع والده للعلاج بأحد المستشفيات بجدة واختفى عن الأنظار.



وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده المواطن عبدالعزيز الصعب، بأحد الشوارع في الحي الذي اختفى فيه وهو حي النعيم بجدة، بعد أن شاهد صورته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقدم شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه، وثمن دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.