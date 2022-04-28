وكالات السفر ترحب بقرار "الخطوط السعودية" لمواجهة ارتفاع الأسعار.. هنا التفاصيل

من جهة أخرى، قال محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي للسفر بجدة إن الخطوط السعودية دائمًا ما تلبي رغبات المواطنين والمقيمين في أي توجه سعري وتبادر بزيادة السعة المقعدية سواء للرحلات الداخلية في هذا الشهر الفضيل أو أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.