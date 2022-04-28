وكالات السفر ترحب بقرار "الخطوط السعودية" لمواجهة ارتفاع الأسعار.. هنا التفاصيل

أعلنت الخطوط السعودية عبر منصتها الرسمية على تويتر طرح قرابة 10 آلاف مقعد كزيادة في السعة المقعدية للرحلات الداخلية ابتداءً من اليوم الخميس 28 إبريل 2022 وحتى نهاية إجازة العيد.
ويأتي القرار من خلال تشغيل رحلات إضافية واستخدام طائرات أكبر لبعض الرحلات كخطوة عملية لمواجهة ارتفاع أسعار تذاكر السفر الذي حدث أخيرًا حيث اعتمدت الخطوط السعودية استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ما يزيد على 372 ألف مقعد.
وقال رامي السباعي مدير القسم التجاري لشركة الصرح للسياحة إن مبادرة الخطوط تُسهم بشكل مباشر في تخفيض أسعار الرحلات الداخلية ونأمل من باقي الناقلات أن تحذو الخطوة نفسها وخصوصًا إلى مدينة جدة.
من جهة أخرى، قال محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي للسفر بجدة إن الخطوط السعودية دائمًا ما تلبي رغبات المواطنين والمقيمين في أي توجه سعري وتبادر بزيادة السعة المقعدية سواء للرحلات الداخلية في هذا الشهر الفضيل أو أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.