النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معنِّف أبنائه الثلاثة بالسوط والحبس بالأغلال يعترف.. والنيابة تحيل أوراق القضية لـ"الجزائية"

"الحماية الاجتماعية" تتدخل وتستضيف الزوجة والأبناء وتقدِّم الرعاية والدعم النفسي

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة استجوبت البرماوي (الأب) معنِّف أسرته في مكة المكرمة، ووجهت له اتهامات عدة، منها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، واعترف بذلك؛ وتم إقامة الدعوى العامة ضده، وتحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص؛ ليتم البت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة وقرائن ضد المعنف.

من جانبها، تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق "أب" برماوي؛ عنَّف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وكانت "سبق" قد تابعت قضية تعنيف أب أبناءه الثلاثة وزوجته من خلال تحقيق نُشر الأسبوع الماضي بعنوان "مكة.. برماوي تجرد من أبوته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية"؛ إذ انسلخت مشاعر الأبوة والإنسانية من الأب، وانهال بالضرب على أحد أطفاله بالسوط، فيما قيَّد ابنه الثاني بأغلال حديدية، في ظل مشاهدة أمهما المكلومة التي لا حول لها ولا قوة، بل نالت نصيبها من ضرب الزوج.

النيابة العامة مكة المكرمة شرطة مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة مكة .. "برماوي" تجرَّد من أبوَّته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معنِّف أبنائه الثلاثة بالسوط والحبس بالأغلال يعترف.. والنيابة تحيل أوراق القضية لـ"الجزائية"
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة استجوبت البرماوي (الأب) معنِّف أسرته في مكة المكرمة، ووجهت له اتهامات عدة، منها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، واعترف بذلك؛ وتم إقامة الدعوى العامة ضده، وتحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص؛ ليتم البت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة وقرائن ضد المعنف.

من جانبها، تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق "أب" برماوي؛ عنَّف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وكانت "سبق" قد تابعت قضية تعنيف أب أبناءه الثلاثة وزوجته من خلال تحقيق نُشر الأسبوع الماضي بعنوان "مكة.. برماوي تجرد من أبوته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية"؛ إذ انسلخت مشاعر الأبوة والإنسانية من الأب، وانهال بالضرب على أحد أطفاله بالسوط، فيما قيَّد ابنه الثاني بأغلال حديدية، في ظل مشاهدة أمهما المكلومة التي لا حول لها ولا قوة، بل نالت نصيبها من ضرب الزوج.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:18 AM

معنِّف أبنائه الثلاثة بالسوط والحبس بالأغلال يعترف.. والنيابة تحيل أوراق القضية لـ"الجزائية"

"الحماية الاجتماعية" تتدخل وتستضيف الزوجة والأبناء وتقدِّم الرعاية والدعم النفسي

A A A
هادي العصيمي - الرياض
6
8,515

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة استجوبت البرماوي (الأب) معنِّف أسرته في مكة المكرمة، ووجهت له اتهامات عدة، منها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، واعترف بذلك؛ وتم إقامة الدعوى العامة ضده، وتحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص؛ ليتم البت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة وقرائن ضد المعنف.

من جانبها، تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق "أب" برماوي؛ عنَّف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وكانت "سبق" قد تابعت قضية تعنيف أب أبناءه الثلاثة وزوجته من خلال تحقيق نُشر الأسبوع الماضي بعنوان "مكة.. برماوي تجرد من أبوته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية"؛ إذ انسلخت مشاعر الأبوة والإنسانية من الأب، وانهال بالضرب على أحد أطفاله بالسوط، فيما قيَّد ابنه الثاني بأغلال حديدية، في ظل مشاهدة أمهما المكلومة التي لا حول لها ولا قوة، بل نالت نصيبها من ضرب الزوج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,977
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,713
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,514

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة