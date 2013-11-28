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مصادر "سبق" تكشف هوية المرأة المتوفاة داخل حقيبة كبيرة بمكة المكرمة

مقيمة عشرينية أبلغ كفيلها عن تغيبها عن العمل

كشفت مصادر لـ"سبق" عن هوية المرأة المتوفاة التي عُثر عليها داخل حقيبة ملقاة على الأرض في المشاعر المقدسة بالقرب من الدائري الرابع.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وعمرها 24 عامًا، وقد أبلغ كفيلها عن أنها متغيبة عن العمل. فيما استلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.

ونشرت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء الجمعة بلاغًا من مواطن عن عثوره أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

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مصادر "سبق" تكشف هوية المرأة المتوفاة داخل حقيبة كبيرة بمكة المكرمة
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن هوية المرأة المتوفاة التي عُثر عليها داخل حقيبة ملقاة على الأرض في المشاعر المقدسة بالقرب من الدائري الرابع.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وعمرها 24 عامًا، وقد أبلغ كفيلها عن أنها متغيبة عن العمل. فيما استلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.

ونشرت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء الجمعة بلاغًا من مواطن عن عثوره أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:44 PM

مصادر "سبق" تكشف هوية المرأة المتوفاة داخل حقيبة كبيرة بمكة المكرمة

مقيمة عشرينية أبلغ كفيلها عن تغيبها عن العمل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشفت مصادر لـ"سبق" عن هوية المرأة المتوفاة التي عُثر عليها داخل حقيبة ملقاة على الأرض في المشاعر المقدسة بالقرب من الدائري الرابع.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وعمرها 24 عامًا، وقد أبلغ كفيلها عن أنها متغيبة عن العمل. فيما استلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.

ونشرت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء الجمعة بلاغًا من مواطن عن عثوره أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة.

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