تصعيد دموي غير مسبوق.. ارتفاع قتلى عملية ريو دي جانيرو إلى 119 في أعنف تدخل بتاريخ البرازيل

في تطور جديد، أعلنت السلطات البرازيلية أن عدد القتلى في العملية الأمنية التي نفّذتها الشرطة في أحياء فقيرة بمدينة ريو دي جانيرو ارتفع إلى 119 شخصًا على الأقل، من بينهم أربعة من أفراد قوى الأمن.