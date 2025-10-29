تصعيد دموي غير مسبوق.. ارتفاع قتلى عملية ريو دي جانيرو إلى 119 في أعنف تدخل بتاريخ البرازيل

في تطور جديد، أعلنت السلطات البرازيلية أن عدد القتلى في العملية الأمنية التي نفّذتها الشرطة في أحياء فقيرة بمدينة ريو دي جانيرو ارتفع إلى 119 شخصًا على الأقل، من بينهم أربعة من أفراد قوى الأمن.
وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 64 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة من الشرطة، في أكبر عملية أمنية من نوعها في المدينة، استهدفت جماعة كوماندو فيرميليو لتصبح بذلك الأعنف في تاريخ البلاد.
وشارك في العملية أكثر من 2 500 عنصر أمني مدعومين بمعدّات ثقيلة، وجرى استهداف إحدى أكبر عصابات المخدرات، مما أدّى إلى وقوع اشتباكات واسعة، وشلّ أجزاء من المدينة قبل أن تعود تدريجيًا إلى حالتها الطبيعية.
وأثارت الحصيلة المرتفعة صدمة واسعة، إذ عبّر الرئيس لولا دا سيلفا عن دهشته من الأرقام، في حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق عاجل في تفاصيل العملية وطريقة تنفيذها.
ويُعد هذا التدخّل إحدى أكثر الحملات الأمنية تطوّرًا في تاريخ مكافحة الجريمة في البرازيل، وبأعلى عدد من الضحايا المسجّلين، مما يفتح تساؤلات حول أساليب العمل الأمني والعلاقات بين الحكومة والجماعات المُسلّحة والتنظيمات الإجرامية.