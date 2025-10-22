فيديو مسرّب من داخل السجن يهدد "ساركوزي" بالقتل.. وتحقيق عاجل يلاحق المتورطين

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، الأربعاء، فتح تحقيق عاجل بعد تعرض الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتهديدات بالقتل داخل سجن "لا سانتي" في العاصمة الفرنسية، حيث بدأ قضاء محكوميته هذا الأسبوع.
وأوضح المكتب في بيان أُرسل إلى وكالة "رويترز"، أنه في 22 أكتوبر 2025، تلقى بلاغًا من مدير السجن يتضمن مقطع فيديو متداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي، صُوّر على ما يبدو من قِبل أحد السجناء، تضمن تهديدات واضحة لحظة وصول "ساركوزي" إلى المنشأة.
وذكر البيان أنه تم استجواب ثلاثة سجناء على خلفية الحادث، كما جرى ضبط هاتفين محمولين خلال عمليات التفتيش داخل السجن.
وكان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، قد بدأ يوم الثلاثاء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بجمع أموال غير قانونية من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية.
وتقرر وضعه تحت حماية أمنية مشددة، حيث تم تعيين ضابطي شرطة مسلحين لمرافقته داخل السجن، وهو إجراء أثار جدلًا لدى نقابات حراس السجون الفرنسية.
ويقيم ساركوزي (70 عامًا) في زنزانة انفرادية داخل قسم العزل بسجن "لا سانتي"، تبلغ مساحتها 11 مترًا مربعًا، ومزودة بسرير مثبت، ومكتب صغير، ودش ومرحاض. وقد دخل السجن بحقيبة صغيرة تحتوي على ثلاثة كتب وعشر صور شخصية فقط.
وسيُسمح له بثلاث زيارات أسبوعية، والاتصال بعشرة أرقام محددة. فيما قدم محاموه طلبًا للإفراج المشروط، يُنتظر البت فيه خلال شهرين، وإذا تم رفضه، فقد يبقى في السجن حتى موعد محاكمته في الاستئناف عام 2026.