فيديو مسرّب من داخل السجن يهدد "ساركوزي" بالقتل.. وتحقيق عاجل يلاحق المتورطين

وأوضح المكتب في بيان أُرسل إلى وكالة "رويترز"، أنه في 22 أكتوبر 2025، تلقى بلاغًا من مدير السجن يتضمن مقطع فيديو متداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي، صُوّر على ما يبدو من قِبل أحد السجناء، تضمن تهديدات واضحة لحظة وصول "ساركوزي" إلى المنشأة.