البنتاغون يعلن إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة "عين الأسد" بالعراق

وصرّح مصدر عسكري بأن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مضيفًا أن بعضها "سقط داخل القاعدة" في حين سقط صاروخ واحد في قرية مجاورة من دون أن يخلف أضرارًا.