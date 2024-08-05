البنتاغون يعلن إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة "عين الأسد" بالعراق

أعلن متحدث باسم "البنتاغون" إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف الاثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع أمس ضد قوات أمريكية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأمريكيين".
وأُطلقت صواريخ الاثنين على قاعدة عين الأسد في العراق التي ضم قوات أمريكية، بعد أيام من مقتل أربعة مقاتلين عراقيين موالين لإيران في غارة أمريكية وعلى وقع مخاوف من تصعيد إقليمي، وفق ما أفادت مصادر عراقية.
وصرّح مصدر عسكري بأن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مضيفًا أن بعضها "سقط داخل القاعدة" في حين سقط صاروخ واحد في قرية مجاورة من دون أن يخلف أضرارًا.
وأفاد مسؤول في فصيل تدعمه إيران لوكالة فرانس برس بأنه "تم استهداف القاعدة بصاروخين" على الأقل، من دون أن يحدد الجهة التي نفذت الهجوم، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتكررت هذه الهجمات بعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، لكن وتيرتها تراجعت في شكل كبير لاحقًا.
ويأتي هجوم الاثنين مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إضافة إلى قيادي كبير في حزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.
ويأتي أيضًا بعدما شنت القوات الأمريكية غارة جوية ليل الثلاثاء على مقاتلين عراقيين موالين لإيران كانوا يحاولون إطلاق مسيّرات تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، بحسب مسؤول أمريكي.
وذكرت مصادر عراقية أن الغارة خلّفت أربعة قتلى، علمًا بأنها الأولى التي ينفذها الأمريكيون منذ فبراير.