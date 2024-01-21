بعد تحطم الطائرة الروسية في أفغانستان.. لماذا أصدرت الهند بياناً رسمياً؟

قالت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، إن طائرة الركاب التي تحطمت في إقليم بدخشان الأفغاني ليست هندية، نافية ما جاء في تقرير نشرته وسائل الإعلام المحلية الأفغانية أفاد بأنها طائرة ركاب هندية.
وحسب موقع قناة تلفزيون نيودلهي "إن دي تي في"، ففي توضيح حول التقرير الأفغاني، كتبت وزارة الطيران المدني الهندية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " X ": "إن الطائرة المنكوبة التي تحطمت للتو في أفغانستان ليس طائرة هندية؛ ولا هي طائرة مجدولة ولا غير مجدولة، بل هي طائرة في رحلة طيران عارض، وهي طائرة صغيرة مسجّلة في المغرب، وفي انتظار مزيد من التفاصيل".
وكانت وكالة "Aamaj News" قد أفادت نقلاً عن مصادر أفغانية، بتحطم طائرة ركاب كانت في طريقها إلى موسكو شمال شرقي أفغانستان.
وأضافت "Aamaj News"، أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية بولاية بدخشان بسبب عطل فني.
وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن الطائرة التي اختفت عن شاشات الرادار في أفغانستان، من طراز "Falcon 10"، وتابعة لمجموعة "أثليتيك غروب" الروسية، وكان على متنها 6 أشخاص؛ 4 منهم من أفراد الطاقم، حسب موقع "روسيا اليوم".
كما أكّدت الوكالة أن الطائرة كانت برحلة طبية ومتوجّهة إلى موسكو عبر طشقند.