بعد تحطم الطائرة الروسية في أفغانستان.. لماذا أصدرت الهند بياناً رسمياً؟

وحسب موقع قناة تلفزيون نيودلهي "إن دي تي في"، ففي توضيح حول التقرير الأفغاني، كتبت وزارة الطيران المدني الهندية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " X ": "إن الطائرة المنكوبة التي تحطمت للتو في أفغانستان ليس طائرة هندية؛ ولا هي طائرة مجدولة ولا غير مجدولة، بل هي طائرة في رحلة طيران عارض، وهي طائرة صغيرة مسجّلة في المغرب، وفي انتظار مزيد من التفاصيل".