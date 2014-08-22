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موجز "سبق" الأسبوعي: توجيهات خادم الحرمَيْن بدعم الجزائر وتونس وإجلاء الدبلوماسيين من "كابل".. وآلية عودة الدراسة

القبض على المتحرشين الستة بـ"الأجنبية" والمسيء لأم المؤمنين عائشة

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة، وإجلاء المملكة لأعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل، وبين أيضًا توجيهات خادم الحرمين بدعم الجزائر وتونس في الظروف التي يمرون بها.

كما شهدت أحداث الأسبوع أيضًا على الصعيد الأمني القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالرياض، وإيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية.

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

- السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل
أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.
https://sabq.org/QjGKs7

- النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظًا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.
https://sabq.org/ZJc23K

- صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عامًا فأكثر
أعلنت وزارة التعليم ، صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي 1443 هـ؛ بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة.
https://sabq.org/6ptyLc

- خادم الحرمين يوجِّه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق.
https://sabq.org/MFrygC

- خادم الحرمين يوجّه "إغاثي الملك سلمان" بدعم تونس بشكل عاجل بالأكسجين الطبي
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).
https://sabq.org/dzkDLt

- إنفاذًا لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آليًا دون مقابل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 2 / 1443هـ، الموافق 30 / 9 / 2021م.
https://sabq.org/sfzSGt

- "الداخلية": التجمّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدّدة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
كشفت وزارة الداخلية أن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.
https://sabq.org/wDT4yC

- "آل الشيخ": العودة الحضورية للدراسة في الجامعات والمتوسطة والثانوية بعد الحصول على جرعتي اللقاح
أعلن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ عودة الدراسة حضوريًا في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.
https://sabq.org/4K6C5m

- وزير التعليم يكشف متى تُعلّق الدراسة وكيفية التعامل مع المعلمين الذين لم يأخذوا اللقاح؟
كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتيْ لقاح؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.
https://sabq.org/VPQshS

- وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد "وزارة الموارد البشرية"
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المعلمين غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد وزارة الموارد البشرية؛ لكونها جهة الاختصاص.
https://sabq.org/dtrbfB

- الرياض.. القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- والمساس بجانب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
https://sabq.org/MPm6Bt

موجز سبق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجز "سبق" الأسبوعي: توجيهات خادم الحرمَيْن بدعم الجزائر وتونس وإجلاء الدبلوماسيين من "كابل".. وآلية عودة الدراسة
سبق

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة، وإجلاء المملكة لأعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل، وبين أيضًا توجيهات خادم الحرمين بدعم الجزائر وتونس في الظروف التي يمرون بها.

كما شهدت أحداث الأسبوع أيضًا على الصعيد الأمني القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالرياض، وإيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية.

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

- السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل
أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.
https://sabq.org/QjGKs7

- النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظًا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.
https://sabq.org/ZJc23K

- صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عامًا فأكثر
أعلنت وزارة التعليم ، صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي 1443 هـ؛ بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة.
https://sabq.org/6ptyLc

- خادم الحرمين يوجِّه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق.
https://sabq.org/MFrygC

- خادم الحرمين يوجّه "إغاثي الملك سلمان" بدعم تونس بشكل عاجل بالأكسجين الطبي
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).
https://sabq.org/dzkDLt

- إنفاذًا لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آليًا دون مقابل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 2 / 1443هـ، الموافق 30 / 9 / 2021م.
https://sabq.org/sfzSGt

- "الداخلية": التجمّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدّدة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
كشفت وزارة الداخلية أن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.
https://sabq.org/wDT4yC

- "آل الشيخ": العودة الحضورية للدراسة في الجامعات والمتوسطة والثانوية بعد الحصول على جرعتي اللقاح
أعلن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ عودة الدراسة حضوريًا في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.
https://sabq.org/4K6C5m

- وزير التعليم يكشف متى تُعلّق الدراسة وكيفية التعامل مع المعلمين الذين لم يأخذوا اللقاح؟
كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتيْ لقاح؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.
https://sabq.org/VPQshS

- وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد "وزارة الموارد البشرية"
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المعلمين غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد وزارة الموارد البشرية؛ لكونها جهة الاختصاص.
https://sabq.org/dtrbfB

- الرياض.. القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- والمساس بجانب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
https://sabq.org/MPm6Bt

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
03:00 AM

موجز "سبق" الأسبوعي: توجيهات خادم الحرمَيْن بدعم الجزائر وتونس وإجلاء الدبلوماسيين من "كابل".. وآلية عودة الدراسة

القبض على المتحرشين الستة بـ"الأجنبية" والمسيء لأم المؤمنين عائشة

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
6,520

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة، وإجلاء المملكة لأعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل، وبين أيضًا توجيهات خادم الحرمين بدعم الجزائر وتونس في الظروف التي يمرون بها.

كما شهدت أحداث الأسبوع أيضًا على الصعيد الأمني القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالرياض، وإيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية.

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

- السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل
أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان؛ وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن، وهم في تمام الصحة والعافية.
https://sabq.org/QjGKs7

- النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظًا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.
https://sabq.org/ZJc23K

- صدور التوجيه السامي على آليات العودة للدراسة .."حضورية" لـ 12 عامًا فأكثر
أعلنت وزارة التعليم ، صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي 1443 هـ؛ بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة.
https://sabq.org/6ptyLc

- خادم الحرمين يوجِّه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة في جهودها لمكافحة هذه الحرائق.
https://sabq.org/MFrygC

- خادم الحرمين يوجّه "إغاثي الملك سلمان" بدعم تونس بشكل عاجل بالأكسجين الطبي
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).
https://sabq.org/dzkDLt

- إنفاذًا لتوجيهات الملك.. "الجوازات" تبدأ تمديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة آليًا دون مقابل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 2 / 1443هـ، الموافق 30 / 9 / 2021م.
https://sabq.org/sfzSGt

- "الداخلية": التجمّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدّدة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
كشفت وزارة الداخلية أن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.
https://sabq.org/wDT4yC

- "آل الشيخ": العودة الحضورية للدراسة في الجامعات والمتوسطة والثانوية بعد الحصول على جرعتي اللقاح
أعلن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ عودة الدراسة حضوريًا في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.
https://sabq.org/4K6C5m

- وزير التعليم يكشف متى تُعلّق الدراسة وكيفية التعامل مع المعلمين الذين لم يأخذوا اللقاح؟
كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم التعامل مع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على جرعتيْ لقاح؛ وفق الآلية المعتمدة والمعلنة من وزارة الموارد البشرية كجهة اختصاص.
https://sabq.org/VPQshS

- وزير التعليم: المعلمون غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد "وزارة الموارد البشرية"
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المعلمين غير المحصنين ستطبق بحقهم قواعد وزارة الموارد البشرية؛ لكونها جهة الاختصاص.
https://sabq.org/dtrbfB

- الرياض.. القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- والمساس بجانب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
https://sabq.org/MPm6Bt

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