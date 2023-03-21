دراسة طبية تُنبِّه الآباء: لا تهملوا هذا "التغيُّر" في نوم الأطفال

نبَّهت دراسة طبية، صدرت حديثًا، إلى أن تراجُع مدة نوم الطفل ليس أمرًا بسيطًا كما يعتقد الكثير من الآباء، حتى وإن تعلق بنصف ساعة؛ لأن الصغار الذين لا يأخذون قسطًا كافيًا من النوم يصبحون معرضين لاضطرابات صحية خطيرة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".