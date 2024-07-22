تمارسها لمدة 3 دقائق فقط.. عادة مسائية بسيطة تمنحك "نومًا أفضل"

وبحسب تقرير على موقع "ساينس أليرت"، تساعد ممارسة الرياضة بانتظام تحسين "جودة النوم"، لكن يُنصح بعدم ممارسة التمارين الرياضية "المكثفة" عند اقتراب وقت النوم؛ لأنها تزيد من نشاط أجسامنا في الوقت الذي يجب أن نسترخي فيه.