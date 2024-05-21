دراسة: 6 إلى 10 دقائق يوميًّا من التمارين المعتدلة تجعلك أكثر ذكاءً وتركيزًا

ويمكن أن يقوم المرء باختيار أي شكل من أشكال التمارين الرياضية، سواء الركض أو باستخدام دراجة التمرين، أو التدريب على وزن الجسم، مع ملاحظة أن المفتاح الأساسي للاستمرار هو تحقيق الاتساق من خلال انتقاء النشاط أو الأنشطة التي يحب الشخص القيام بها للوصول إلى الهدف الأكثر أهمية، الذي يتمثل في زيادة القدرات العقلية إلى جانب الجسدية.