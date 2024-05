دراسة: 6 إلى 10 دقائق يوميًّا من التمارين المعتدلة تجعلك أكثر ذكاءً وتركيزًا

وكشفت نتائج دراسة، نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences، أن المشاركين الذين ساروا بخفة - بمعدل ضربات قلب مستهدف يتراوح بين 60 و75% من الحد الأقصى - لمدة 40 دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع، زاد حجم الحصين بمقدار 60 إلى 75%، أي ما يزيد قليلاً على 2%.