التوتر المزمن يهدد القلب بصمت.. وأطباء يحذرون من "اضطرابات قاتلة"

في تحذير طبي، أكد استشاري أمراض القلب الدكتور مالكولم فينلاي أن التوتر المزمن يُعد من أبرز العوامل الصامتة التي تهدد صحة القلب على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن استمرار الضغط النفسي لفترات طويلة قد يؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب وارتفاع ضغط الدم وتحفيز الاستجابات الالتهابية داخل الجسم، ما يجعل القلب في حالة استنفار دائم لا ترتبط بمجهود بدني بل بحالة نفسية ضاغطة.