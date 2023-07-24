منها الشاي الأخضر والبطيخ.. 7 عناصر خارقة لحرق دهون البطن خلال الصيف

يُعتبر فقدان الوزن، خاصة فقدان دهون البطن، أمرًا صعبًا للغاية، ولكن من خلال تناوُل الأطعمة المناسبة يمكن تحقيق نتائج ملموسة بسهولة في غضون أيام قليلة، بحسب موقع WebMD.
وتفصيلاً، تُعتبر خيارات النظام الغذائي والتمارين الرياضية ونمط الحياة مجرد عدد قليل من المتغيرات العديدة، التي تؤثر على العملية المعقدة لفقدان الوزن.
وتتطلب الإدارة المستدامة للوزن نظامًا غذائيًّا مغذيًّا، وممارسة التمارين الرياضية، وخيارات نمط الحياة الصحية.
وبحسب تقرير لـ"العربية نت"، يمكن من خلال المواظبة على تناوُل الأطعمة المثالية لحرق الدهون خلال موسم الصيف تحقيق نتائج طيبة، كما يأتي:
عندما يتعلق الأمر بحرق دهون البطن بسرعة أكبر فإن الكينوا هي واحدة من أكثر الأطعمة الصحية.
تُعتبر الكينوا مصدرًا ممتازًا للبروتين والألياف والحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين E، وهي حبة كاملة.
يوفر التوت الكثير من الماء والألياف والمذاق الحلو؛ ما يمنح طاقة مستدامة.
ونظرًا لمحتواه من مضادات الأكسدة، وتوافره على نطاق واسع، يعد التوت أحد خيارات التسوق المثالية صيفًا.
تملأ الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء الأمعاء؛ ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص.
ويُعد البطيخ اختيارًا مناسبًا من بين الفاكهة أو الخضراوات النيئة منخفضة السعرات الحرارية، والغنية بالعناصر الغذائية والماء.. كما أنه غني بمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين وفيتامينَي A وC.
يساعد مركب الكاتيكين الكيميائي النباتي في الشاي الأخضر، الذي يحفز حرق الدهون، في إنقاص الوزن.
وينصح الخبراء بتناول الشاي الأخضر بشكل متكرر، وأن يكون ساخنًا؛ لجني أكبر الفوائد.
إن الكابسيسين مادة عديمة النكهة، توجد في الفلفل الحار، تقلل الشهية وتعزز عملية الأيض.
ويحذر الخبراء من أن تأثير مادة الكابسيسين يصبح ضئيلاً لإنقاص الوزن إذا لم يتم تناولها باعتدال.
نظرًا إلى أن الكمثرى والتفاح يحتويان على الكثير من الماء فإن تناول الثمار دون تقشير يساعد في الحصول على المزيد من الألياف.
وينصح الخبراء بتناول ثمار الفاكهة كاملة، وعدم الإكثار من تناول العصائر التي تؤدي لزيادة الوزن، ولا تكون مفيدة صحيًّا بشكل فعال بعد التخلص من أليافها.
يستغرق الجريب فروت وقتًا أطول للهضم، كما أن أليافه القابلة للذوبان تمنح الشخص شعورًا بالرضا عن انخفاض السعرات الحرارية.
قبل تناول الوجبة الرئيسية يمكن تناول نصف حبة جريب فروت لتقليل استهلاك السعرات الحرارية.