منها الشاي الأخضر والبطيخ.. 7 عناصر خارقة لحرق دهون البطن خلال الصيف

يُعتبر فقدان الوزن، خاصة فقدان دهون البطن، أمرًا صعبًا للغاية، ولكن من خلال تناوُل الأطعمة المناسبة يمكن تحقيق نتائج ملموسة بسهولة في غضون أيام قليلة، بحسب موقع WebMD.