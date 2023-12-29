استعد للعام الجديد وابتعد عن "الشيخوخة المبكرة".. 9 عادات عليك تجنُّبها

يبدو بعض الأشخاص أكبر سنًّا من أعمارهم الفعلية، في حين يكون هناك أشخاص أكبر سنًّا ولا تظهر عليهم الكثير من علامات الشيخوخة لفترة أطول. ويتلخص التفسير لهذه المفارقة في العادات اليومية الجيدة أو السيئة، ونمط حياة الشخص.