استعد للعام الجديد وابتعد عن "الشيخوخة المبكرة".. 9 عادات عليك تجنُّبها

استعد للعام الجديد وابتعد عن "الشيخوخة المبكرة".. 9 عادات عليك تجنُّبها
يبدو بعض الأشخاص أكبر سنًّا من أعمارهم الفعلية، في حين يكون هناك أشخاص أكبر سنًّا ولا تظهر عليهم الكثير من علامات الشيخوخة لفترة أطول. ويتلخص التفسير لهذه المفارقة في العادات اليومية الجيدة أو السيئة، ونمط حياة الشخص.
مع نهاية عام، والاستعداد لبداية عام جديد، يهتم الكثيرون بمراجعة أنماط حياتهم وحالاتهم الصحية والمزاجية، وخياراتهم الغذائية، والاسترشاد بنصائح الخبراء للتخلص من العادات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة، وفقما نقلت "العربية.نت".
وحسبما نشره موقع "Nutrisense"، لا يمكن دائمًا عكس الشيخوخة نفسها؛ لأنها جزء طبيعي من الحياة، ولكن تصحيح العادات السيئة يمكن أن يساعد في إبطاء أي شيخوخة مبكرة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، يمكن التخلي عن العادات الآتية لتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة:
1. اتباع نظام غذائي ثابت من الأطعمة غير الصحية.
2. التوتر الشديد أو القلق.
3. عدم كفاية النوم.
4. عادة التدخين.
5. التعرض بكثافة لأشعة الشمس.
6. قلة النشاط أو ممارسة الرياضة.
7. قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون.
8. عدم شرب كمية كافية من الماء.
9. ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.