متناولةً الأسباب والحلول.. أخصائية طب أعصاب تسلط الضوء على "آلام الرقبة"

وأضافت: "يجب عند الشعور بألم في الرقبة تغيير الكرسي أو تعديل ارتفاعه، لكي يكون وضع الجسم على الطاولة مريحًا؛ بحيث يمكن وضع اليدين عليها على مستوى المرفقين. كما يجب أن تستلقي الذراع على الطاولة بحرية من المرفق إلى اليد".