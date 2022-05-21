موجز "سبق" الأسبوعي .. "الملك سلمان يغادر المستشفى".. و"ولي العهد" يتوّج "الفيحاء" بكأس الملك.. و"الصحة العالمية" تحقق في انتشار "جدري القرود"

تتطور الأمم بالتعليم الجيد، والابتكار المفيد، والصناعات القوية؛ ويلعب البعد المعرفي دوراً محورياً في هذا التطور والتميز، وفي المملكة لطالما كانت الإنجازات الرياضية على مدار عقود ماضية مصدر فخر وسعادة لأبناء الوطن؛ لاسيما في كرة القدم التي تعد أفضل الألعاب العالمية في صنع فرحة الشعب وسعادته؛ إلا أن اللافت هذه الأيام هو الفرح الشعبي العارم الذي لف مختلف مناطق المملكة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مسابقة دولية علمية وبحثية لم يكن معهوداً سابقاً، حيث حقق ممثلو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة من بين 2000 طالب وطالبة من 85 دولة، خلال مشاركتهم في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" الذي أقيم في مدينة "أتلانتا" بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.