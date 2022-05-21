موجز "سبق" الأسبوعي .. "الملك سلمان يغادر المستشفى".. و"ولي العهد" يتوّج "الفيحاء" بكأس الملك.. و"الصحة العالمية" تحقق في انتشار "جدري القرود"

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا حافلة في المملكة، من أبرزها مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح, كما شهد مغادرة سمو ولي العهد إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة, وتتويجه لنادي الفيحاء بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.
كما شهدت أحداث الأسبوع إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. وصول سمو نائب وزير الدفاع إلى واشنطن في زيارة رسمية, وصدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف, وموافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة، فيما رصدت "سبق" الاستقبال التاريخي لأبطال العالم في العلوم والهندسة في المطار.
"سبق" تستعرض لكم أبرز أحداث الأسبوع في السطور التالية:
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - هذا اليوم الاثنين 15/ 10/ 1443 الموافق 16/ 5/ 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم، في العاصمة واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، شهر شعبان المقبل، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنوّرة.
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، توًّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -، فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 - 2022، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الحج والعمرة الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المشروعات الكهربائية في المشاعر المُقدسة، التي يجري استكمالها استعدادًا لموسم حج هذا العام 1443هـ.
حطت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة المقلة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الفائزين بنسبة 62% من جوائز آيسف 2022، الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.
أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 23/ 4/ 1391هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.
يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية غداً، الذي يأتي لاتخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة للقضية الفلسطينية، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.
تختتم اليوم الخميس فعاليات "طائف الورد"، والمقامة بمنتزه الردف، والتي تجاوز عدد زوارها في أيامها الأخيرة أكثر من 900 ألف زائر، ويمثلون مرتادي الفعاليات من أهالي الطائف والزوار والسائحين القادمين من خارج المحافظة، فيما تعدُّ الفعالية أكثر البرامج الجاذبة للزوار على مستوى المنطقة.
كشفت وزارة العدل عن تسجيل 620 خبيرًا متخصصًا في مجالات عدة؛ منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة "خبرة" khibrah.sa؛ الهادف إلى دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى.
تتطور الأمم بالتعليم الجيد، والابتكار المفيد، والصناعات القوية؛ ويلعب البعد المعرفي دوراً محورياً في هذا التطور والتميز، وفي المملكة لطالما كانت الإنجازات الرياضية على مدار عقود ماضية مصدر فخر وسعادة لأبناء الوطن؛ لاسيما في كرة القدم التي تعد أفضل الألعاب العالمية في صنع فرحة الشعب وسعادته؛ إلا أن اللافت هذه الأيام هو الفرح الشعبي العارم الذي لف مختلف مناطق المملكة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مسابقة دولية علمية وبحثية لم يكن معهوداً سابقاً، حيث حقق ممثلو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة من بين 2000 طالب وطالبة من 85 دولة، خلال مشاركتهم في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" الذي أقيم في مدينة "أتلانتا" بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.
كشفت صحيفة بريطانية عن أن مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة يحققون في اشتباه بتفشي مرض جدري القرود بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، وذلك في سعي منهم لاحتواء تفشي مرض استوائي نادر ومعد.
أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية" معلومات عن مرض جدري القردة، داعية المسافرين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.
أفاد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت 4.276 خرقًا منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم (السبت)، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
أكد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بكوسوفا نعيم ترنافا، تقديره العالي للجهود التي تبذلها المملكة في محاربة التطرف والغلو والإرهاب، مشدداً على أن هدف الجميع هو تحويل هذه الاختلافات بين الأديان وبين الشعوب إلى تضامن وتفاهم وانسجام ووئام بين الشعوب والمجتمعات البشرية عامة وخاصة جيل الشباب.
في منجز يضاف لمنجزات القيادات الشابة من أبناء المملكة العربية السعودية، توج مؤتمر وجوائز "Top CEO" الذي أقيم في دبي لتكريم أفضل الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج، الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس فهد بن سالم المطرفي، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات في الخليج.