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موجز "سبق" الأسبوعي .. "الملك سلمان يغادر المستشفى".. و"ولي العهد" يتوّج "الفيحاء" بكأس الملك.. و"الصحة العالمية" تحقق في انتشار "جدري القرود"

نائب وزير الدفاع يزور واشنطن.. وموافقة ملكية على إقامة مسابقة المؤسس لكتابة المصحف
موجز "سبق" الأسبوعي .. "الملك سلمان يغادر المستشفى".. و"ولي العهد" يتوّج "الفيحاء" بكأس الملك.. و"الصحة العالمية" تحقق في انتشار "جدري القرود"
خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا حافلة في المملكة، من أبرزها مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح, كما شهد مغادرة سمو ولي العهد إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة, وتتويجه لنادي الفيحاء بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

كما شهدت أحداث الأسبوع إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. وصول سمو نائب وزير الدفاع إلى واشنطن في زيارة رسمية, وصدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف, وموافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة، فيما رصدت "سبق" الاستقبال التاريخي لأبطال العالم في العلوم والهندسة في المطار.

"سبق" تستعرض لكم أبرز أحداث الأسبوع في السطور التالية:

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح

بناءً على توجيه الملك.. ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - هذا اليوم الاثنين 15/ 10/ 1443 الموافق 16/ 5/ 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
بناءً على توجيه الملك.. ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة

إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. سمو نائب وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم، في العاصمة واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. سمو نائب وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

صدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، شهر شعبان المقبل، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنوّرة.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
صدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة

محمد بن سلمان يتوج الفيحاء بكأس الملك.. للمرة الأولى في تاريخه

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، توًّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -، فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 - 2022، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
محمد بن سلمان يتوج الفيحاء بكأس الملك.. للمرة الأولى في تاريخه

وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشاريع الكهربائية في المشاعر المقدسة

تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الحج والعمرة الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المشروعات الكهربائية في المشاعر المُقدسة، التي يجري استكمالها استعدادًا لموسم حج هذا العام 1443هـ.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشاريع الكهربائية في المشاعر المقدسة

بالصور.. "سبق" ترصد الاستقبال التاريخي بالمطار لأبطال العالم في العلوم والهندسة

حطت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة المقلة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الفائزين بنسبة 62% من جوائز آيسف 2022، الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
بالصور.. "سبق" ترصد الاستقبال التاريخي بالمطار لأبطال العالم في العلوم والهندسة

الإحصاء: المشاركة في تعداد 2022 إلزامية ويحق للهيئة معاقبة المخالفين

أوضح المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 23/ 4/ 1391هـ، ألزم في مادته (الرابعة) على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
الإحصاء: المشاركة في تعداد 2022 إلزامية ويحق للهيئة معاقبة المخالفين

"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية غداً، الذي يأتي لاتخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة للقضية الفلسطينية، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

اليوم ختام فعاليات وزارة الثقافة "طائف الورد".. و"الثبيتي": أكثر من 900 ألف زائر

تختتم اليوم الخميس فعاليات "طائف الورد"، والمقامة بمنتزه الردف، والتي تجاوز عدد زوارها في أيامها الأخيرة أكثر من 900 ألف زائر، ويمثلون مرتادي الفعاليات من أهالي الطائف والزوار والسائحين القادمين من خارج المحافظة، فيما تعدُّ الفعالية أكثر البرامج الجاذبة للزوار على مستوى المنطقة.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
اليوم ختام فعاليات وزارة الثقافة "طائف الورد".. و"الثبيتي": أكثر من 900 ألف زائر

"العدل": 620 خبيرًا مسجلًا في "خبرة" لدعم المحاكم وتقليص أمد التقاضي

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 620 خبيرًا متخصصًا في مجالات عدة؛ منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة "خبرة" khibrah.sa؛ الهادف إلى دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
"العدل": 620 خبيرًا مسجلًا في "خبرة" لدعم المحاكم وتقليص أمد التقاضي

ماذا يعني فوز "المنتخب السعودي" بجوائز "آيسف 2022"؟.. رؤية المملكة 2030 تحقق أهدافها

تتطور الأمم بالتعليم الجيد، والابتكار المفيد، والصناعات القوية؛ ويلعب البعد المعرفي دوراً محورياً في هذا التطور والتميز، وفي المملكة لطالما كانت الإنجازات الرياضية على مدار عقود ماضية مصدر فخر وسعادة لأبناء الوطن؛ لاسيما في كرة القدم التي تعد أفضل الألعاب العالمية في صنع فرحة الشعب وسعادته؛ إلا أن اللافت هذه الأيام هو الفرح الشعبي العارم الذي لف مختلف مناطق المملكة بمناسبة فوز المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مسابقة دولية علمية وبحثية لم يكن معهوداً سابقاً، حيث حقق ممثلو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة من بين 2000 طالب وطالبة من 85 دولة، خلال مشاركتهم في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" الذي أقيم في مدينة "أتلانتا" بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
ماذا يعني فوز "المنتخب السعودي" بجوائز "آيسف 2022"؟.. رؤية المملكة 2030 تحقق أهدافها

الصحة العالمية: التحقيق في سبب انتشار جدري القرود بين المثليين

كشفت صحيفة بريطانية عن أن مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة يحققون في اشتباه بتفشي مرض جدري القرود بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، وذلك في سعي منهم لاحتواء تفشي مرض استوائي نادر ومعد.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
الصحة العالمية: التحقيق في سبب انتشار جدري القرود بين المثليين

"وقاية" تكشف معلومات عن "جدري القردة" وتدعو للبس الكمامة وتعقيم اليدين

أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية" معلومات عن مرض جدري القردة، داعية المسافرين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
"وقاية" تكشف معلومات عن "جدري القردة" وتدعو للبس الكمامة وتعقيم اليدين

الحوثيون ارتكبوا 4.276 خرقًا للهدنة.. والجيش اليمني كسر كل هجماتهم

أفاد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت 4.276 خرقًا منذ بداية الهدنة الأممية وحتى اليوم (السبت)، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
الحوثيون ارتكبوا 4.276 خرقًا للهدنة.. والجيش اليمني كسر كل هجماتهم

مفتي كوسوفا: شعبنا لا ينسى ما قدمته السعودية خلال الحرب وبعدها

أكد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بكوسوفا نعيم ترنافا، تقديره العالي للجهود التي تبذلها المملكة في محاربة التطرف والغلو والإرهاب، مشدداً على أن هدف الجميع هو تحويل هذه الاختلافات بين الأديان وبين الشعوب إلى تضامن وتفاهم وانسجام ووئام بين الشعوب والمجتمعات البشرية عامة وخاصة جيل الشباب.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
مفتي كوسوفا: شعبنا لا ينسى ما قدمته السعودية خلال الحرب وبعدها

إنجاز سعودي.. "المطرفي" أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات بالخليج

في منجز يضاف لمنجزات القيادات الشابة من أبناء المملكة العربية السعودية، توج مؤتمر وجوائز "Top CEO" الذي أقيم في دبي لتكريم أفضل الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج، الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس فهد بن سالم المطرفي، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات في الخليج.

خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة
إنجاز سعودي.. "المطرفي" أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات بالخليج

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