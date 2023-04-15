تفاعلاً مع "سبق".. "مُسنَّة الرياض" توقِّع على عقد الأرض المجانية

ولفتت إلى أن اختيارها وقع على مشروع حي "الشفا"، وذلك في عام 1442، غير أن الصدمة الأخرى كانت عندما ذهبت لمراجعة الإسكان؛ إذ أوضح لها الموظف أنه تم إرسال رسالة ورابط عبر الجوال للجميع، بمن فيهم هي، ولم يتم الدخول والاختيار؛ وهو ما فوّت عليها الفرصة.