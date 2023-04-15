تفاعلاً مع "سبق".. "مُسنَّة الرياض" توقِّع على عقد الأرض المجانية

وقَّعت مُسنَّة الرياض اليوم على عقد الأرض المجانية الممنوحة لها من قِبل وزارة الإسكان، وذلك بعد تقرير نشرته "سبق" الأحد الماضي عن قضيتها بعد أن أجبرتها جهات تمويلية على التنازل عن منتج (قرض وأرض) الذي حصلت عليه عام 1436؛ لعدم وجود دخل، واعتمادها على الضمان الاجتماعي.
وقدَّمت أُسرة المسنة شكرها لصحيفة "سبق"، ولوزير الإسكان ماجد الحقيل، على التفاعل مع مناشدتها عبر الصحيفة، التي انتهت بمنحها أرضًا مجانية بحسب رغبتها.
وتفصيلاً، كانت المسنة قد ناشدت عبر تقرير نشرته "سبق" الأحد الماضي وزير الإسكان ماجد الحقيل التدخل لإنهاء معاناتها؛ وذلك بعد أن أجبرتها جهات تمويلية على التنازل عن حلم السكن، الذي طال انتظاره لسنوات، في أحد مشروعات وزارة الإسكان بالعاصمة الرياض، بعد ست سنوات من توقيعها العقد على منتج (قرض وأرض)؛ بحجة الدخل والعمر.
وأوضحت السيدة أن تنازلها عن المنتج الذي تم من قِبل وزارة الإسكان -زودت "سبق" بنسخة منه- جاء بشرط تعويضها بأرض في مشروع الشفا جنوب الرياض، وهو ما لم يتم.
وقالت المسنة "هدى علي القيسي": "تقدمت للحصول على مسكن عبر وزارة الإسكان قبل سنوات، وتم توجيهي إلى مشروع يقع بالقرب من مطار الملك خالد بالرياض، عبارة من منتج (قرض وأرض)، وتم إبرام عقد بتاريخ 1436، وكنت أنتظر على أمل الانتهاء منه، غير أن الصدمة كانت عندما رفضت البنوك التمويل بسبب الدخل والعمر؛ إذ إنني أعتمد فقط على الضمان الاجتماعي".
وأضافت: "بعد مطالبات ومراجعات، استمرت سنوات، تم التوصل إلى حل مع وزارة الإسكان بالتنازل عن المنتج، على أن يتم التعويض في مشروع آخر، ومُنحت ثلاثة خيارات، منها: مشروعات (الشفا، الجبيلة ودانة الشرق)".
ولفتت إلى أن اختيارها وقع على مشروع حي "الشفا"، وذلك في عام 1442، غير أن الصدمة الأخرى كانت عندما ذهبت لمراجعة الإسكان؛ إذ أوضح لها الموظف أنه تم إرسال رسالة ورابط عبر الجوال للجميع، بمن فيهم هي، ولم يتم الدخول والاختيار؛ وهو ما فوّت عليها الفرصة.
وبيّنت أنها كبيرة، وليس لها في أمور الروابط والرسائل والتقنية الحديثة في الحجز، مشيرة إلى أن "التنازل جاء بشرط التعويض في مشروع حي الشفا. وكلي أمل في وزير الإسكان ماجد الحقيل لإنهاء معاناتي الممتدة لسنوات، التي بدأت من مشروع غرب المطار، وانتهت في مشروع حي الشفا".