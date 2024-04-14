"الشهراني": السعودية ثالث دول العالم في قلة عدد ساعات النوم.. ويجب تعديل السلوكيات

ونصح بالتقديم بشكل تدريجي أو التأخير حتى يصل الشخص إلى الوقت المرغوب به في النوم، لكن المواصلة ظاهرة غير صحية، مشيرًا إلى أن الاتجاه إلى الأدوية يعتبر آخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها، ويجب الاتجاه أولا إلى تعديل السلوكيات وليس الأدوية. ويمكن الاستعانة ببعض الأدوية بجرعات قليلة، ولفترة قصيرة.