"الشهراني": السعودية ثالث دول العالم في قلة عدد ساعات النوم.. ويجب تعديل السلوكيات

قال استشاري طب النوم في مدينة الملك فهد الطبية، الدكتور مانع الشهراني، إن السعودية ثالث دولة في العالم في قلة عدد ساعات النوم عالميًّا، مشيرًا إلى أن نظام مواصلة عدم النوم يعادل شرب الكحول في تأثيره على صحة الجسم.
وفي التفاصيل، أوضح "الشهراني" في مداخلة مع قناة الإخبارية أن قلة النوم ظاهرة منتشرة لدى السعوديين؛ إذ ينام السعوديون تقريبًا من 6 إلى 7 ساعات.
وأشار إلى أن الاتجاه للمواصلة لمدة 24 ساعة بغرض تعديل نظام النوم بعد شهر رمضان لا ينصح به؛ إذ إن المواصلة تأثيرها سلبي على صحة الجسم؛ إذ تشبه في تأثيرها شرب الكحول.
ونصح بالتقديم بشكل تدريجي أو التأخير حتى يصل الشخص إلى الوقت المرغوب به في النوم، لكن المواصلة ظاهرة غير صحية، مشيرًا إلى أن الاتجاه إلى الأدوية يعتبر آخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها، ويجب الاتجاه أولا إلى تعديل السلوكيات وليس الأدوية. ويمكن الاستعانة ببعض الأدوية بجرعات قليلة، ولفترة قصيرة.