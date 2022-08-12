جموع المواطنين تشيع المعلِّم "الحسنية" وطفله ضحيتَيْ قطار النمسا

وقالوا في رسالة الشكر على لسان نائب قبيلة آل بسام، الشيخ راقع بن علي الحسنية: "تتقدم أسرة آل الحسنية وقبيلة آل بسام بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى مقام الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، وإلى مقام الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، على ما قدمته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومنسوبوها كافة من جهود مبذولة وخـدمـات متميزة لصالـح أسـرة ابننا عبـدالإلـه بـن عـبـدالله الحسنية -رحمـه الله- المتمثلة في تكليف فـريـق مـن الـسـفارة بالوقـوف عـلـى ملابسات الحادث الأليم الذي تعرَّض له مـع أسرته، ونـتـج مـنـه وفـاتـه مـع أحـد أبنائه، وكذلـك مـسـاندة بقيـة أفراد الأسـرة فـي مصابهـا، والـوقـوف معها، وتأميـن عودتها إلى أرض السعودية، ومتابعـة الإجراءات اللازمة لنقـل جثمانَي المتوفيـَين -رحمهما الله-، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ ولاة أمرنا من كل سوء، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، إنه على كل شيء قدير".