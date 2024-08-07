استجابة عاجلة للتقارير الإعلامية عن تدهور طريق "سنام - الرويضة" بعد حادث مروري مروع

وجاء ذلك بعد رصد "سبق" لتدهور طريق مركز سنام المتجه إلى مدينة الرويضة بمنطقة الرياض في بنيته التحتية، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة مرتاديه، فيما تمتد المشكلات على طول الطريق البالغ طوله أكثر من عشرة كيلومترات، حيث يعاني مرتادوه بسبب تشققات وحفر عديدة، فضلاً عن غياب الأكتاف المرورية الأساسية، وغياب السلامة المرورية مما قد يتسبب في حوادث خطيرة يومياً.