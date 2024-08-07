استجابة عاجلة للتقارير الإعلامية عن تدهور طريق "سنام - الرويضة" بعد حادث مروري مروع

تجاوبت الجهات المعنية بسرعة مع التقارير الإعلامية التي نشرتها صحيفة "سبق" تحت عنوان: "سبق ترصد تدهور طريق سنام - الرويضة.. تشققات بالأسفلت وحفر عديدة تهدد سلامة مرتاديه"، وذلك بعد حادث مروري مروع وقع بسبب ثلاثة جِمال، وأدى إلى إصابة شاب بإصابات خطيرة أدخلته العناية المركزة علاوة على إصابة شقيقتيه.
وجاء التجاوب بترسية مشروع تحسين الطريق وزيادة مساحته بإضافة أكتاف إليه، بالإضافة إلى إصلاح التشققات، بعدما تضمنت التقارير رصد تدهور البنية التحتية لطريق مركز سنام المتجه إلى مدينة الرويضة بمنطقة الرياض، حيث يُعاني من تشققات وحفر عديدة، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة مستخدميه.
وجاء ذلك بعد رصد "سبق" لتدهور طريق مركز سنام المتجه إلى مدينة الرويضة بمنطقة الرياض في بنيته التحتية، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة مرتاديه، فيما تمتد المشكلات على طول الطريق البالغ طوله أكثر من عشرة كيلومترات، حيث يعاني مرتادوه بسبب تشققات وحفر عديدة، فضلاً عن غياب الأكتاف المرورية الأساسية، وغياب السلامة المرورية مما قد يتسبب في حوادث خطيرة يومياً.
وعلى الرغم من أهمية ذلك الطريق الحيوي الذي يخدم أكثر من 40 مركزاً وقرية، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام اللازم من الجهات المعنية.
وقال الأهالي لـ"سبق" إن الطريق يعاني منذ سنوات بسبب تدهوره، مما يشكل خطراً كبيراً على مرتاديه، فيما يضطر السائقون إلى الهروب من تشققاته الخطيرة، أمر الذي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
واشتكى الأهالي من مرور الشاحنات التي تحمل أحجاراً ثقيلة عبر ذلك الطريق، مما يزيد من تفاقم المشكلة، ويؤدي إلى مزيد من التدهور في البنية التحتية للطريق. ويشكل هذا الأمر خطراً إضافياً على مرتادي الطريق، خصوصاً إذا استمرت الشاحنات في عبوره.
من جانبهم، عبر أهالي سنام وصبحا وعبده والقرى المجاورة لها عن شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" على جهودها الإعلامية في تسليط الضوء على هذه المشكلة الحيوية، مؤكدين أن تقاريرها عن الموضوع كان لها دور كبير في تحريك الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع. كما ساعدت في رفع الوعي بخطورة الطريق وأهمية إصلاحه.
وأضافوا أن تجاوب الجهات المعنية مع تقارير "سبق" يعكس دور الإعلام في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق المصلحة العامة، مؤكدين أنهم يأملون أن تكون هذه التحركات بداية لتحسين الطريق وضمان سلامة مرتاديه.
وأشاروا إلى أن إصلاح الطريق سيخفف من معاناتهم اليومية ويقلل من حوادث المرور التي تهدد حياتهم وحياة ذويهم.
وأكد الأهالي أهمية استمرار متابعة الموضوع حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بشكل كامل، متمنين أن يتم تنفيذ أعمال الصيانة بشكل عاجل ودقيق لتفادي أي مشاكل مستقبلية.