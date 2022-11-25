"حادثة رسيل" تُجدِّد المطالب بضبط وجود الأحصنة والبغال بدون رقابة

تفاعل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي ببالغ الأسى والحزن مع الحادث المؤلم الذي وقع للطفلة "رسيل" ذات الأعوام العشرة مساء أمس؛ إذ لقيت حتفها في حي النوارية بمكة المكرمة بعد أن أسقطها حصان من على ظهره، وتعلقت بالحبل، وتم سحلها على الأسفلت مسببًا لها إصابات متفرقة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.